Polizei Bielefeld

POL-BI: Vortrag zum Safer Internet Day: Smart Home - Sicher unterwegs im vernetzten Zuhause

Bielefeld (ots)

Bielefeld / Mitte - Smart TVs, smarte Lautsprecher oder vernetzte Haushaltsgeräte werden immer beliebter und gehören für viele schon zum Alltag. Verschiedene elektronische Geräte und Systeme sind miteinander vernetzt, um das Wohnen komfortabler, sicherer, energieeffizienter und benutzerfreundlicher zu machen. Diese vernetzten Geräte und Systeme können über das Internet oder lokale Netzwerke gesteuert und überwacht werden. Selbst im Kinderzimmer findet sich digitales Spielzeug und macht das eigene zu Hause zu einem Smart Home.

Neben vielen Vorteilen, birgt das Smart Home aber auch Gefahren und Risiken. So sammeln intelligente Geräte oft große Mengen personenbezogener Daten oder sind anfällig für Hackerangriffe. Sind Smart Home-Systeme nicht richtig gesichert und konfiguriert, können sich Fremde beispielsweise Zugriff auf Türschlösser oder Überwachungskameras verschaffen.

Damit die Freude bei der Nutzung von smarten Produkten und Diensten nicht irgendwann in Unmut umschlägt, geben Verbraucherzentrale, Polizei, Volkshochschule und Stadtbibliothek bei einem Vertrag Tipps, worauf Sie beim Kauf und bei der Nutzung von Smart Home-Geräten achten sollten. Der Vortrag ist kostenlos und findet am Dienstag, 06.02.2024, von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in der Zentralbibliothek am Neumarkt (Veranstaltungsraum SO2, Zugang über Kavalleriestraße) statt.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.vhs-bielefeld.de/programm/digitales/kurs/Safer-Internet-Day/2417704E8

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell