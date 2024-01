Polizei Bielefeld

POL-BI: Wichtiger Zeuge nach Rotlichtverstoß von Fußgängern am Neujahrsmorgen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Nach einem Unfall am Montagmorgen, 01.01.2024, sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Der PKW-Fahrer soll gehupt haben, weil die Fußgänger bei Rot über die Fahrbahn liefen.

Als zwei angetrunkene Fußgänger, eine 27-Jährige und ein 28-Jähriger aus Bielefeld, gegen 06:25 Uhr die Herforder Straße von der Stadtheider Straße kommend in Richtung Am Stadtholz überquerten, kam es zu einem Unfall mit einem Golf. Der 58-jährige Fahrer aus Lemgo befuhr die rechte Spur der Herforder Straße in Richtung stadtauswärts. Die Fußgänger erlitten leichte Verletzungen.

Sowohl die Fußgänger als auch der VW-Fahrer gaben gegenüber den Polizisten an, ihre Lichtzeichenanlage habe Grünlicht gezeigt.

Die Polizei sucht einen PKW-Fahrer, der kurz vor dem Unfall die Herforder Straße stadteinwärts fuhr und gehupt haben soll, weil die Fußgänger bereits an der stadteinwärts führenden Fußgängerampel bei Rot die Fahrbahn überquert haben sollen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

