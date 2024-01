POL-BI: Jugendlicher Schlittschuhfahrer gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ladendiebe griffen am Donnerstagabend, 25.01.2024, rasch Bekleidung aus den Regalen eines Geschäftes und flüchteten mit der hochpreisigen Ware. Mitarbeiterinnen eines Bekleidungsgeschäftes an der Bahnhofstraße, zwischen der Feilenstraße und der Zimmerstraße gelegen, registrierten gegen 19:55 Uhr in dem Geschäft zwei Männer, die sich auffällig im Laden umschauten. Während ...

