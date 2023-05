Feuerwehr Drolshagen

FW Drolshagen: Neue "Maschinisten für Löschfahrzeuge" im Kreis Olpe

Drolshagen (ots)

Kürzlich endete für 23 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus dem Kreis Olpe der Lehrgang "Maschinist für Löschfahrzeuge". Der 40 Unterrichtsstunden umfassende Lehrgang fand von April bis Mai in den Feuerwehrgerätehäusern Drolshagen und Grevenbrück sowie diversen Außengeländen statt. Als "Maschinist" bezeichnet man zwar eigentlich den Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges, aber die Aufgaben gehen weit über das Fahren eines Feuerwehrfahrzeuges hinaus. Maschinisten müssen Feuerlöschkreiselpumpen, Stromerzeuger, Hochleistungslüfter, Tauchpumpen, Motorkettensägen sowie weitere, zahlreiche Gerätschaften sicher beherrschen und das auch in Extremsituationen. Man soll nicht nur "Routinearbeiten" kennen, sondern "Herr der Lage" bleiben und auch Ursachen beim Ausfall von Geräten erkennen und diese abstellen.

Daher wurden im theoretischen Teil neben den technischen und physikalischen Grundlagen auch Funktionen, Bedienung und Einsatzmöglichkeiten aber auch Einsatzgrenzen der einzelnen Geräte vermittelt. Im praktischen Teil ging es vor allem um den sicheren Umgang der eingesetzten Geräte, wobei die Geräte auch schonmal an ihre Leistungsgrenze gefahren wurden. Highlight der praktischen Ausbildung war sicherlich die Wasserförderung über lange Wegestrecke mit einem größeren Höhenunterschied. Solche einsatztaktischen Maßnahmen mit Tragkraftspritzen oder Löschfahrzeugen sind eher eine Seltenheit, aber auch diese Aufgaben müssen dann sicher gemeistert und beherrscht werden. So musste im Industriegebiet "Sachtleben II" in Lennestadt-Meggen von der Lenne aus eine offene Wasserentnahmestelle hergerichtet werden und eine ca. 700 Meter lange Schlauchleitung verlegt und ein Höhenunterschied von ca. 70 Metern hinauf zur "Brandstelle" überwunden werden. Hier mussten die Lehrgangsteilnehmer selbst alle Schwierigkeiten berücksichtigen und die Förderstrecke errechnen, wo die Verstärkerkraftspritzen gesetzt werden müssen. Vorausgegangen war eine Messung der Strecke, des Höhenunterschiedes und eine Überschlagsrechnung.

Der Lehrgangsleiter, Brandoberinspektor Thomas Krippendorf (Maumke), welcher von zahlreichen Ausbildern der Feuerwehren aus Drolshagen und Lennestadt sowie weiteren Helfern der teilnehmenden Feuerwehren unterstützt wurde, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Lehrgang. "Die schriftliche wie auch die praktische Prüfung ist sehr gut ausgefallen. Zudem herrschte ein sehr kameradschaftliches Verhältnis zwischen allen Feuerwehrleuten."

An dem Lehrgang haben erfolgreich teilgenommen: Frank Barth, Marius Bock, Valentina Forchert, Moritz Kniep, Moritz Ledigen, Marvin Luke (alle Feuerwehr der Stadt Attendorn), Philipp Host, Dennis Lütticke, Leon Stahl (alle Feuerwehr der Stadt Drolshagen), Leon Ernst, Hendrick Grewe, Jonas Helmig, Kevin Hunold, Niko Lennemann, Lars Munkelwitz, Simon Przybilla, David Schumann, Julian Wommelsdorf (alle Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop), Steffen Börger, Louis Gehle, Moritz Graf, Cornelius Neufeldt, Christian Richter (alle Feuerwehr der Stadt Lennestadt), Bastian Hohleweg, Jonas Kappestein, Julian Neuman (alle Feuerwehr der Stadt Olpe).

Original-Content von: Feuerwehr Drolshagen, übermittelt durch news aktuell