Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrer versteckt sich im Gebüsch

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, 29.01.2024, hatten Polizisten das richtige Gespür, als sie einen Fiesta-Fahrer kontrollieren wollten. Der Fahrer flüchtete und versteckte sich vergeblich in einem Gebüsch.

Gegen 03:00 Uhr befuhren Polizisten mit einem Streifenwagen die Eckendorfer Straße stadtauswärts und bemerkten einen Ford Fiesta, der ein Tankstellengelände in Höhe der Straße Am Stadtholz verließ.

Als die Beamten an der Ampel in Höhe der Feldstraße neben dem Fiesta standen, bog dieser nach rechts ab, fuhr sofort schnell an und bog abrupt ab. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug und konnten es schließlich verlassen und unverschlossen in der Straße Am Petriplatz auffinden. In einem Gebüsch versteckt, unweit des Pkw, fanden die Beamten die zwei Fahrzeuginsassen - einen Mann und eine Frau.

Der Fahrer, ein 37-jähriger Bielefelder, gab zunächst an, dass er geflüchtet sei, da er ein Bier getrunken habe und weil der Pkw keinen TÜV mehr hätte. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Angabe des Mannes. Zudem ermittelten die Polizisten, dass der Bielefelder keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren verlief auch ein Drogentest positiv.

Der 37-Jährige wurde zur Polizeiwache Nord gebracht, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde. Ihm wurde das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell