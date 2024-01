POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 4. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Montag, 29.01.2024, hatten Polizisten das richtige Gespür, als sie einen Fiesta-Fahrer kontrollieren wollten. Der Fahrer flüchtete und versteckte sich vergeblich in einem Gebüsch. Gegen 03:00 Uhr befuhren Polizisten mit einem Streifenwagen die Eckendorfer Straße stadtauswärts und bemerkten einen Ford Fiesta, der ein Tankstellengelände in Höhe der Straße ...

mehr