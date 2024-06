POL-NB: KORREKTUR zu "Dieb beißt Mann in den Arm"

Neubrandenburg (ots) - Turbulente Szenen gestern gegen 16:30 Uhr im Marktplatzcenter in Neubrandenburg: Ein Mann hatte scheinbar eine Hose in einem Kleidungsgeschäft gestohlen. Ein 41-Jähriger rannte ihm nach. Der mutmaßliche Dieb schubste ihn weg und schmiss die Kleidung auf eine Rolltreppe. Als er aus dem Einkaufscenter raus laufen wollte, stoppte der Mitarbeiter eines Geschäfts per Notknopf die Drehtür. Der ...

