POL-NB: Erneuter Einbruch in einen Agrarbetrieb

Neubrandenburg (ots) - Am Montagnachmittag wurde einer 38-jährigen Deutschen in einem Einkaufsmarkt in der Oststadt die Tasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Stehlschaden: etwa 400 Euro. Durch die Aufzeichnungen der Videokameras im Laden haben Polizisten des Reviers Neubrandenburg einen für sie "alten Bekannten" identifiziert. Er wurde ein paar Stunden später an seiner Wohnanschrift in Neubrandenburg festgenommen. ...

mehr