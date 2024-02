Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (55/2024) Unbekannte stehlen E-Scooter aus Garage in Bovenden

Göttingen (ots)

Bovenden, Am Weinberge

Zwischen dem 27.01. und 03.02.24

BOVENDEN (jk) - Zwischen dem 27. Januar (Samstag) und dem 3. Februar (Samstag) haben Unbekannte aus der Garage eines Wohnhauses in der Straße "Am Weinberge" einen E-Scooter der Marke "Segway-Ninebot" gestohlen. Der geschätzte Zeitwert beträgt etwa 2.000 Euro. Von den Dieben fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

