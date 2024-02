Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (54/2024) Einbruch in Einfamilienhaus in Roringen - Geld und Schmuck gestohlen

Göttingen, Ortsteil Roringen, Jupiterweg Zwischen Freitag, 2. Februar, 20.00 Uhr, und Samstag, 3. Februar, 02.00 Uhr

RORINGEN (jk) - Aus einem Einfamilienhaus im Jupiterweg haben Unbekannte am Wochenende bei einem Einbruch u. a. Bargeld und Schmuck gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr, und Samstagnacht, 02.00 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter vermutlich über eines der Nachbargrundstücke bis an das betroffene Haus. Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen sie ins Innere ein und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und auch Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

