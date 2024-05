POL-NI: Fahrradkodierungen im Rahmen des Felgenfestes

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Rinteln sucht nach Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag, den 27.05.2024 zwischen 6:45 und 16 Uhr in Rinteln ereignete. Eine 62-Jährige aus Rinteln parkte ihren Mazda auf dem Parkplatz der Stadt Rinteln (Bürgerbüro) an der Klosterstraße. Im oben genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den Pkw an der Beifahrerseite und entfernte sich ...

mehr