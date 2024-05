POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg/Schaumburg sucht nach Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, den 25.05.2024 zwischen 12:20 und 20:45 Uhr in Rinteln ereignete. Eine 38-Jährige aus Nienburg parkte ihren VW Passat auf dem unbeschrankten Parkplatz der Firma "OI Germany GmbH & Co. KG Werk Rinteln" an der Dankerser Straße 20 in Rinteln. Im oben genannten Zeitraum beschädigte ein bislang ...

mehr