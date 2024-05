Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg/Schaumburg sucht nach Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, den 25.05.2024 zwischen 12:20 und 20:45 Uhr in Rinteln ereignete.

Eine 38-Jährige aus Nienburg parkte ihren VW Passat auf dem unbeschrankten Parkplatz der Firma "OI Germany GmbH & Co. KG Werk Rinteln" an der Dankerser Straße 20 in Rinteln.

Im oben genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den VW Passat vorne links und entfernte sich anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Verursacher, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell