POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots) - (Thi) Am Dienstag den 28.05.2024 ereignete sich gegen 7:50 Uhr auf dem Berliner Ring in Nienburg ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 76-Jähriger aus Diepenau übersah in seinem Opel eine Rote Ampel und fuhr ungebremst auf den VW einer 56-Jährigen aus Nienburg auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Ford einer 52-Jährigen aus Stöckse geschoben. An allen drei Pkw entstand ...

