Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Polizei sucht Eigentümer eines Pedelecs

Kamen (ots)

Ein herrenloses Pedelec wurde durch eine Zeugin in der Nacht zum 26.11.2023 in einem Vorgarten an der Straße In der Aue aufgefunden.

Von dem schwarzen Rad der Marke Fischer wurden der Akku und diverse Kabel abgetrennt. Bisher konnte das Pedelec keiner vorliegen Fahrraddiebstahlsanzeige zugeordnet werden.

Wo ist dieses Fahrrad abhandengekommen? Hinweise dazu oder zum Eigentümer bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell