Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiflucht von Rollerfahrer endet mit Widerstand im Grünstreifen

Frankenthal (ots)

Am späten Donnerstagabend (27.06.2024, 23:40 Uhr) wollten Polizeikräfte zwei Rollerfahrer in der Straße Am Römig einer Kontrolle unterziehen. Während ein Rollerfahrer sein Fahrzeug verlangsamte und von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden konnte, missachtete der 18-jährige Fahrer des anderen Rollers die Haltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor einem zweiten Streifenwagen in Richtung Maxdorf. Nachdem der 18-Jährige seine Geschwindigkeit verringerte und seine Flucht in der Nähe eines Großlagers nicht mehr fortsetzten konnte, stieg ein Polizeibeamter aus dem Streifenwagen und versuchte, den Rollerfahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Der Rollerfahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und schleifte den Beamten mit sich, sodass dieser zu Fall kam. Der 18-Jährige setzte sodann seine Flucht in Richtung Maxdorf fort, wo er sich im Grünstreifen festfuhr und stürzte. Bei der anschließenden fußläufigen Flucht holten die Polizeikräfte den Mann nach wenigen Metern ein, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte sowie der 18-Jährige leicht verletzt. Eine Fahrerlaubnis für den getunten Roller konnte der junge Mann nicht vorweisen. Gegen den Rollerfahrer wurden nun Ermittlungsverfahren aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Straßenverkehrsgefährdung, der Durchführung eines illegalen Straßenrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell