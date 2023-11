POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots) - Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen zwei Einbrüchen in Wohnhäuser am vergangenen Wochenende in Nottuln. Im Zeitraum von Samstag (25.11.) 14 Uhr bis Sonntag 13 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses in der Kettler Straße auf. Das Innere durchsuchten sie und stahlen einen Schranktresor aus einem Schrank im Schlafzimmer. Im Tresor befand sich Schmuck. Am Samstag im Zeitraum ...

