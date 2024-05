Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240530.4 Glückstadt: Einbruch in Physiopraxis

Glückstadt (ots)

Bereits am Wochenende zwischen dem 18.05.2024 bis zum 20.05.2024 ereignete sich ein Einbruch in eine Praxis in der Christian-IV-Straße. Unbekannte erbeuteten Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 29.05.2024 erhielt die Polizei über einen Einbruch in eine Physiopraxis Kenntnis. Der Betreiber meldete, dass Unbekannte einen Schlüsseltresor am Haus, indem ein Notschlüssel für die Praxis deponiert war, aufhebelten. Mit besagten Notschlüssel verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und fanden eine Metalldose mit Bargeld, die sie an sich nahmen. Durch die Tat entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell