Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240530.3 Glückstadt: Langfinger landet in Zelle

Glückstadt (ots)

Über den 29.05.2024 beging ein Ladendieb wiederholt Diebstähle in einem örtlichen Supermarkt, sodass Beamte ihn zur Verhinderung weiterer Diebstähle in Gewahrsam nahmen.

Über den Tag verteilt nahmen Glückstädter Polizisten mehrere Diebstähle auf. Beschuldigt war in den Fällen ein 42-jähriger Mann mit Wohnort in Niedersachsen. Nachdem ihm die Beamten am Nachmittag nach einer Tat bereits die Gewahrsamnahme androhten, bediente sich der Dieb um 19:05 Uhr erneut ohne zu bezahlen aus dem Warenbestand des Marktes am Fritz-Lau-Platz. Er konnte unweit des Tatorts mit der gestohlenen Kornflasche von den Einsatzkräften angetroffen werden. Das Objekt seiner Begierde hatte er bereits geleert. Zur Verhinderung weiterer Diebstähle verbrachten die Polizisten den Beschuldigten ins Gewahrsam nach Itzehoe. Ein Richter ordnete den Verbleib des Langfingers bis zum Ladenschluss des Warenmarktes an. Der Beschuldigte wird sich für die Diebstähle in einem Verfahren verantworten müssen.

Jochen Zimmermann

