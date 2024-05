Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240530.1 Tellingstedt: Zwei Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Tellingstedt (ots)

In der Nacht vom 27.05.2024 auf den 28.05.2024 brachen Unbekannte zwei Firmentransporter einer Baufirma auf und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge und Dieselkraftstoff. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 18:00 Uhr abends bis 04:40 am Morgen manipulierten die Täter erfolgreich an den Schiebetüren der Sprinter, welche am Fahrbahnrand in der Rendsburger Straße parkten. Nach dem Öffnen der Fahrzeuge stahlen sie aus einem Wagen diverse Elektrowerkzeuge und aus dem Anderen einen Kanister mit Kraftstoff. Die Menge an Werkzeugen kann bisher nicht angegeben werden. Die Schadenshöhe ist dementsprechend noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 EUR an den Firmenwagen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo in Heide unter 0481-940 melden.

Jochen Zimmermann

