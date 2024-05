Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sechsjähriges Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Samstag, 18.05.2024, in Hannover-Leinhausen von dem Auto eines 48-Jährigen seitlich erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Hannover gegen 14:20 Uhr mit seinem Audi A 6 die Stöckener Straße aus Richtung Haltenhoffstraße kommend in Richtung Fuhsestraße. In Höhe der Stadtbahnhaltestelle "Bahnhof Leinhausen" überquerte ein sechsjähriges Mädchen in Begleitung einer 65-jährigen Familienangehörigen zu Fuß die Stöckener Straße an der Bedarfsampel. Der 48-Jährige fuhr über die Fußgängerfurt und erfasste das Kind seitlich mit seinem Auto. Das Mädchen stürzte zu Boden und wurde dadurch schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Die Polizei führte bei dem 48-Jährigen einen freiwilligen Atemalkohol- und Drogenschnelltest durch, der negativ verlief.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Stöckener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen der Elbstraße und der Bremer Straße gesperrt werden. Auch die Stadtbahnlinien 4 und 5 waren in beiden Fahrtrichtungen beeinträchtigt. Ein Schienenersatzverkehr wurde zeitweise eingerichtet. Gegen 16:00 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell