POL-H: Leerstehendes Gebäude in Hannover-Mitte besetzt - Polizei muss nach Widerstand und tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte Pfefferspray gegen Personen einsetzen

Hannover (ots)

Am Samstagnachmittag, 18.05.2024, haben mehrere Personen ein leerstehendes Gebäude im hannoverschen Stadtteil Mitte besetzt. Bei einem weiteren Versuch, in das Haus einzudringen, kam es zu erheblichem Widerstand von den Aktivisten gegen die Polizei und tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte. Die Polizei musste daraufhin Pfefferspray einsetzen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Besondere Dienste wurde gegen 15:15 Uhr ein leerstehendes Gebäude in der Straße "Am Klagesmarkt" von einer Personengruppe besetzt. Diese soll vermutlich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude eingedrungen sein. Die Aktivisten hängten Transparente auf und entzündeten mehrere pyrotechnische Gegenstände.

Zeitgleich kam es zu einer Solidarisierung seitens einer Gruppe von Teilnehmenden des Christopher-Street-Days, die kurz zuvor im Rahmen eines Aufzugs das Haus passierten. In der Spitze versammelten sich 70 Personen vor dem besetzten Gebäude und unterstützten lautstark die Aktivisten. Der Versuch weiterer Personen, in das Gebäude einzudringen, wurde von der Polizei abgewehrt. Dabei leisteten die Aktivisten erheblichen Widerstand und schlugen auf die Einsatzkräfte ein, so dass die Polizei Pfefferspray einsetzen musste. Dabei wurde ein Polizist durch einen Schlag ins Gesicht und einen Biss in dessen Hand verletzt, dieser war weiterhin dienstfähig. Im weiteren Verlauf protestierten die Personen vor dem besetzten Haus weiterhin lautstark, aber friedlich.

Währenddessen versuchten die Einsatzkräfte, die Aktivisten aus dem Gebäude zu bringen. Nach einigen Stunden verließen 13 Aktivisten das Gebäude. Zwei weitere Personen verschanzten sich auf dem Dach. Sämtliche Kommunikationsversuche der Polizei wurden durch die beiden Personen ignoriert. Mit dem Eintreffen des Höheninterventionsteams verließen beide Personen das Dach ohne weiteres Eingreifen der Polizei. Nach der Feststellung der Personalien, soweit möglich, wurden die Personen vor Ort entlassen.

Der Hauseigentümer erstattete Strafanzeige gegen die Personen im Haus. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs und Landfriedensbruchs eingeleitet. Aktuell liegen der Polizei keine Angaben zur Schadenshöhe vor. Die Ermittlungen dauern an. /nash

