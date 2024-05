Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kleintransporter prallt auf Bundesstraße bei Uetze nach Kollision beim Überholen gegen Baum - 68-jähriger Fahrer verstirbt noch vor Ort

Hannover (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters ist am Donnerstag, 16.05.2024, bei der Kollision mit einem Baum nahe Uetze ums Leben gekommen. Zuvor hat der 68-Jährige auf der Bundesstraße (B) 188 mehrere Fahrzeuge überholen wollen. Bei dem Manöver kollidierte sein Transporter mit einem ebenfalls ausscherenden Fahrzeug und kam von der Straße ab.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr ein 68-jähriger Fahrer eines Kleintransporters der Marke Mercedes am Donnerstagmittag gegen 12:35 Uhr die B 188 in Fahrtrichtung Kreuzkrug. Zwischen den Ortschaften Abbeile und Kreuzkrug setzte der 68-Jährige zum Überholen mehrerer vorausfahrender Fahrzeuge an. Als er sich bereits auf dem Gegenfahrstreifen befand, scherte ein weiterer Transporter der Marke Iveco mit einem 29-Jährigen am Steuer aus. Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich. Im weiteren Verlauf kam der 68-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden mit circa 25.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 188 für circa 7 Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell