Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß-Buchholz: Zwei Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, haben zwei bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz gesprengt. Nach der Tat flüchteten die beiden Unbekannten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sprengten zwei bislang unbekannte Täter gegen 03:25 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Straße "Am Roderbruchmarkt" im hannoverschen Stadtteil Groß-Buchholz. Nach der Tat flüchteten die beiden Unbekannten zunächst zu Fuß in Richtung Nußriede, wo sie ihre Flucht vermutlich mit Damenfahrrädern fortsetzten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften konnten die Täter bislang nicht gefasst werden.

Noch in der Nacht waren Entschärfer der Bundespolizei vor Ort, um möglicherweise noch vorhandenes Sprengmaterial zu finden. Durch die Explosion wurden Teile der Bankfiliale, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, stark beschädigt. Beute machten die Täter jedoch nicht - der Geldautomat war zum Zeitpunkt der Sprengung nicht in Betrieb.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchten gemeinschaftlichen Bandendiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben können oder in Tatortnähe abgestellte Damenfahrräder ungesichert aufgefunden haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /rod, dd

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell