Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei nimmt vier Jugendliche nach gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung fest - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Dienstagnachmittag, 14.05.2024, ist ein 25-Jähriger im Stadtteil Mitte aus einer sieben- bis achtköpfigen Personengruppe heraus mit Pfefferspray angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Kurze Zeit später wurden vier Jugendliche von der Polizei festgenommen, nachdem sie Wahlplakate in Hannover-Döhren beschädigten. Sie stehen im Verdacht, zuvor den 25-Jährigen mit Pfefferspray verletzt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen der Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover sprach ein 25-Jähriger gegen 16:40 Uhr in der Bahnhofstraße eine sieben- bis achtköpfige Gruppe junger Personen an, die mit Tarnhosen und mit Springerstiefeln bekleidet waren und sich rechtsradikal geäußert haben sollen. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person aus der Gruppe Pfefferspray gegen den 25-Jährigen einsetzte und ihn damit leicht verletzte. Der Mann wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos.

Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 18:00 Uhr, wurden der Polizei vier Personen gemeldet, die im Bereich der Abelmannstraße Wahlplakate beschädigten. Die Einsatzkräfte konnten kurz darauf vier Jugendliche antreffen. Deren Aussehen stimmte mit der Beschreibung der Tatverdächtigen überein, die kurz zuvor den 25-Jährigen in Hannover-Mitte verletzt hatten. Die vier Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden von der Polizei zunächst vorläufig festgenommen und später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ob es sich bei den vier Festgenommenen um die Tatverdächtigen zu der gefährlichen Körperverletzung eineinhalb Stunden zuvor handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/ oder den Tätern und den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der 0511 109-5555 zu melden. /rod, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell