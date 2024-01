Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Wellinghofen

Dortmund (ots)

Am 05.01.2024 gegen 16:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache 4 und des Löschzuges Berghofen zu einem Kellerbrand in Dortmund-Wellinghofen in die Rispenstraße alarmiert. Vor Ort konnte das Feuer in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses, aufgrund von austretenden Brandrauch, bestätigt werden. Der betroffene Kellerraum war baulich vom restlichen Keller des Gebäudes getrennt und nur durch eine Außenkellertür begehbar. Die Feuerwehr musste diese Außenkellertür gewaltsam aufbrechen und konnte so im weiteren Einsatzverlauf das Feuer löschen. Brandursache war vermutlich ein defektes Elektrogerät. Aufgrund der baulichen Trennung im Keller bestand während des Einsatzes keine Gefahr für die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Nach Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnte die Einsatzstelle in Absprache mit der Polizei wieder an den verantwortlichen Wohnungsbesitzer übergeben werden. Es waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell