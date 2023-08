Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb mit Haftbefehl erwischt

Mönchengladbach (ots)

In einem Discounter an der Engelblecker Straße ist am Mittwoch, 16. August, gegen 14 Uhr, ein 52-jähriger Mann beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Die gerufenen Polizeibeamten stellten während der Recherchen am Einsatzort fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt und nahmen ihn vorläufig fest. Am nächsten Tag ging der 52-Jährige in Haft. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell