POL-PPWP: Ladendiebe erwischt

Eine 73-jährige Frau ist am Montag in der Fackelstraße bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie erwischt worden. Ein Mitarbeiter beobachtete die Frau dabei, wie sie Parfüm in ihrer Handtasche versteckte. Im Anschluss wollte sie den Markt verlassen. Als die Frau dem Ladendetektiv ihre Tasche öffnete, konnten weitere Artikel, welche sie zuvor in einer anderen Drogerie gestohlen hatte, festgestellt werden. Auf die 73-Jährige kommen nun mehrere Anzeigen aufgrund der Diebstähle zu.

Auch ein 31-Jähriger wurde dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt am Stiftsplatz Alkohol mitgehen ließ. Der Mann konnte jedoch nicht durch die Mitarbeiter festgehalten werden. Anhand der Personenbeschreibung wurde der Dieb jedoch von der Polizei kurze Zeit später festgestellt. Den Alkohol hatte er allerdings bereits getrunken. Auch auf den Langfinger kommt nun eine Anzeige zu. Zudem erhielt er für den betroffenen Laden ein Hausverbot. |gus

