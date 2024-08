POL-PDNW: Verkehrsunfall mit E-Bike

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 20.08.2024 gegen 16:30 Uhr verschafften sich drei unbekannte Täterinnen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines 90-Jährigen in der Sauterstraße. Hier stießen sie den Mann in seine Küche und beschäftigten ihn dort, während sie dessen Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten. Der Mann blieb durch die Tat unverletzt. Während der Tat kam jedoch die Enkelin des Seniors zu Besuch und störte die Täterinnen, sodass diese mit Bargeld ...

