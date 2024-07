POL-GM: Unbekannte brechen in Lebensmittelgeschäft ein

Gummersbach (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13. / 14. Juli) das Fenster einer Buchhandlung in der Kaiserstraße auf. So gelangten sie in einen Büroraum, wo sie einen Tresor aus der Wandverankerung rissen und entwendeten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: ...

