Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Schneller Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Tatverdächtige nach schwerem Raub in Haft

Rostock (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei zur Aufklärung einer Raubstraftat gibt es jetzt eine Erfolgsmeldung. Nur drei Tage nach der Tat klickten für die mutmaßlichen Räuber gestern die Handschellen.

Konkret geht es um den schweren Raub vom vergangenen Sonnabend, 13.01.2024 (siehe Pressemitteilung vom 14.01.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5691211), bei dem zwei Geschädigte unter Vorhalten eines Messers durch einen 23-jährigen Somalier sowie einen 25-jährigen Marokkaner ihres Geldbeutels mit geringen Mengen Bargeld beraubt wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht in Rostock Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes gegen die beiden Männer erlassen. Durch intensive Ermittlungen konnten sie bereits am gestrigen Dienstag durch Beamte des Kriminalkommissariats Rostock festgenommen werden. Im Anschluss an die Haftrichtervorführung wurden die Männer in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

