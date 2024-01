POL-HRO: Alkoholisierte Ladendiebin leistet Widerstand

Rostock (ots) - Bislang unbekannte Täter hatten in der Nacht zum gestrigen Montag in Brinckmansdorf und Kassebohm versucht, zwei SUVs der Marke Audi zu entwenden. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen und geht von sogenannten Keyless-Go-Diebstählen aus. Ein schwarzer Audi SQ5 sowie ein grauer Audi Q7 wurden am Sonntagabend vor den jeweiligen ...

