Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hauswand beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Kallstadt (ots)

In der Zeit vom 17.08.2024 - 18.08.2024 ereignete sich im Stichelpfad in Kallstadt ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte hierbei die Fassade eines Wohnanwesens. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Zu dem bislang unbekannten Verursacher liegen keine Hinweise vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

