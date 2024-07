Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz/Horrheim: Unfall zwischen Pedelec und Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr befuhr der 53-jährige Audi-Fahrer die L1131 von Gündelbach kommend in Fahrtrichtung Horrheim. Auf Höhe des kreuzenden abschüssigen Radwegs "Junges Guckenhausen" wollten drei Freunde mit ihren Fahrrädern die L1131 in Richtung Horrheim überqueren. Der erste Jugendliche fuhr ohne anzuhalten über die L1131 und passierte diese noch unbeschadet. Der nach ihm folgende 15-jährige Pedelec-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des vorfahrtsberechtigten Audi. Der 15-Jährige trug keinen Helm und wurde durch die Kollision schwer verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

