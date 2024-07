POL-LB: Kornwestheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots) - In der um 09:41 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung zum Diebstahl zweier Fußballtore in Vaihingen an der Enz hat sich ein Fehler eingeschlichen. Das betroffene Sportgelände befindet sich in der Walter-de-Pay-Straße und nicht in der Straße "Am Wolfsberg". Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg Telefon: 07141 18-8777 E-Mail: ...

mehr