Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Unfall nach Fahrstreifenwechsel bei der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd

Ludwigsburg (ots)

Eine 21-Jährige fuhr am Donnerstag (11.07.2024) gegen 13:00 Uhr mit ihrem VW Polo auf dem mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd wechselte eine noch unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vor der 21-Jährigen unvermittelt vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Die junge Frau erschrak angesichts des abrupten Fahrstreifenwechsels, lenkte nach links und prallte mit ihrem Polo in die dortige Leitplanke. Die unbekannte Person setzte trotz des Unfalls ihre Fahrt weiter fort. Am VW der 21-Jährigen und der Leitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell