POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fußballtore entwendet

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen hebelten am Donnerstag (11.07.2024) zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr an einer Autowaschanlage in der Salzäckerstraße in Vaihingen an der Enz ein Oberlicht auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten sie die Waschstraße und einen Büroraum und entwendeten etwa 100 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 ...

