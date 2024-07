Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Meldungen über angeblich verdächtige Person verunsichern die Bevölkerung - Information des Polizeipräsidiums Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Bereits seit Mittwoch (10.07.2024) kursieren in Sindelfingen-Maichingen unzählige "Warnmeldungen" über den Messenger-Dienst WhatsApp. Dort wird vor einem verdächtigen Mann gewarnt, der angeblich zum wiederholten Mal aus einem Auto heraus Kinder im Bereich einer Kindertagesstätte bzw. Kindergartens in der Berliner Straße beobachtet. Nachdem die Meldung am Mittwoch bei der Polizei einging, kontrollierte eine Zivilstreife des Polizeireviers Sindelfingen den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass der Grund für den Aufenthalt des Mannes absolut plausibel und nachvollziehbar war. Es konnten keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten oder eine Gefahr für Kinder gewonnen werden.

Obwohl die Warnmeldung nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen also jeder Grundlage entbehrt, verbreitet sie sich seit Mittwoch rasend schnell in unzähligen Foren und Gruppen. Derartige Sachverhalte sind der Grund, warum die Polizei ausdrücklich davor warnt, Meldungen unklaren Ursprungs einfach unreflektiert weiterzuleiten. Wer eine verdächtige Wahrnehmung macht, sollte sich damit zeitnah an die Polizei wenden, damit der Sachverhalt so schnell wie möglich überprüft werden kann. Selbst erstellte Warnmeldungen basieren hingegen häufig auf Mutmaßungen und sind zwar gut gemeint, tragen aber meist eher zur Verunsicherung bei. Solche Nachrichten sollten daher auch nicht mit anderen geteilt werden.

Bei Fragen stehen Ihnen die örtlich zuständigen Polizeireviere oder Polizeiposten gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell