Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Verkehrsunfall mit gestohlenem Pkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Personen hatten es am Mittwochmorgen (10.07.2024) auf einen Seat Alhambra abgesehen, der auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus im Irisweg in Marbach am Neckar geparkt war. Mutmaßlich zwischen 06:30 Uhr und 06:45 Uhr gelang es den Unbekannten, den Pkw im Wert von etwa 12.000 Euro zu öffnen und damit wegzufahren. Sie lenkten das Fahrzeug auf einen Feldweg in Richtung der Freizeitanlage "Galgen", wo sie bereits nach wenigen Minuten vom Weg abkamen. Der Seat geriet zunächst rechts in die Böschung und kam nach etwa 50 Metern links des Wegs im Graben zum Stehen, wo ihn die Unbekannten zurückließen. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs stellte das verunfallte Fahrzeug fest und verständigte die Polizei. Der Pkw wurde bei dem Unfall beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Pkw-Diebstahl oder den anschließenden Unfall auf dem Feldweg beobachtet haben und möglicherweise Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell