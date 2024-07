Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg - Sachsenheim: 29-Jähriger nach Einbruch in Wohnhaus in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann befindet sich seit Montag (08.07.2024) in Untersuchungshaft, da er im Verdacht steht, am frühen Montagmorgen in ein Wohnhaus in Sachsenheim eingedrungen zu sein.

Der 29-Jährige soll sich widerrechtlich Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft und anschließend die Räume nach Diebesgut durchsucht haben. Ein 53-jähriger Bewohner wurde gegen 04.00 Uhr auf Geräusche und den Schein einer Taschenlampe im Haus aufmerksam, woraufhin er die Polizei verständigte. Kurz darauf konnten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten den 29-jährigen Tatverdächtigen im Gebäude vorläufig festnehmen. Der Mann versuchte mutmaßlich unter anderem Bargeld zu entwenden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Montagnachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Heilbronn wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs vorgeführt, welche den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 29 Jahre alten Mann mit algerischer Staatsbürgerschaft wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob der Tatverdächtige für weitere Diebstahlstaten in Sachsenheim verantwortlich sein könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell