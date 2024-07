POL-AC: Gewitterfront zieht über Aachen

Alsdorf (ots) - Am vergangenen Samstag (06.07.2024) ist es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L240 bei Alsdorf-Hoengen gekommen. Nach derzeitigen Informationen fuhr ein 58-jähriger Autofahrer zur Unfallzeit die L240 in Richtung BAB-Anschlussstelle Alsdorf entlang, als er auf das Auto einer 34-Jährigen auffuhr, die an der Kreuzung zur Jülicher Straße an der roten Ampel stand. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer aus ...

mehr