Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (10.07.2024) zwischen 12.45 Uhr und 13.11 Uhr in der Neuen Straße in Ludwigsburg. Mutmaßlich beim Rangieren touchierte der Unbekannte einen dort in Fahrtrichtung Lechstraße geparkten VW und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

