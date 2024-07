Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizeieinsatz im Freibad

Ludwigsburg (ots)

Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am Dienstagabend (09.07.2024) gegen 19.40 Uhr in einem Freibad in der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen.

Eine 14-Jährige befand sich mit Freunden in dem Badepark. Dort traf sie einen ihr persönlich bekannten 18-Jährigen, der gemeinsam mit einem Freund ebenfalls das Freibad besuchte. Die beiden sollen gemeinsam in eine Umkleidekabine gegangen sein. Was genau dort geschah, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei prüft, ob es zu einer strafbaren sexuellen Handlung durch den 18-Jährigen gekommen sein könnte.

Nachdem die 14-Jährige die Umkleidekabine wieder verlassen hatte und zu ihren Freunden zurückgegangen war, verständigte eine Person der Gruppe die Polizei. Da der Sachverhalt vor Ort zunächst nicht abschließend geklärt werden konnte, nahmen die eingesetzten Polizeibeamten den 18-Jährigen vorläufig fest.

Als sich der junge Mann bereits auf der Rückbank eines Streifenwagens befand, riss der Vater der 14-Jährigen die Fahrzeugtür auf und schlug auf den 18-Jährigen ein. Er musste von mehreren Beamten zurückgehalten und kurzfristig zu Boden gebracht werden, um die Situation zu klären. Hierbei wurde der 34-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell