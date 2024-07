Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: das Referat Prävention informiert zum Thema "Gewalt an Frauen" im Rahmen der Kampagne "Orangene Bank" im Landkreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Geschlechterspezifische Gewalt ist auch heute noch in allen gesellschaftlichen Schichten allgegenwärtig. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weißt für das Jahr 2023 im Landkreis Ludwigsburg 783 Fälle sogenannter Partnergewalt aus, was einem Anstieg zum Vorjahr von rund +2% entspricht. Gut drei Viertel aller Opfer von Partnergewalt (76,8%) waren im Jahr 2023 Frauen, gut drei Viertel aller Tatverdächtigen waren Männer (75,5%). Deliktisch liegen die Schwerpunkte in diesem Bereich weit überwiegend auf Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikten. Von einer hohen Dunkelziffer im Bereich der Partnergewalt ist auszugehen.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg beteiligt sich daher an der vom Landratsamt Ludwigsburg initiierten Kampagne "Orangene Bank". Gemeinsam mit Projektpartnern aus Kommunen, Behörden, Unternehmen und Bildungseinrichtungen soll damit auf das Thema "Gewalt an Frauen" aufmerksam gemacht werden. Betroffenen sollen zudem Informations- und Hilfsangebote unterbreitet werden. Nähere Informationen zur Kampagne "Orangene Bank" finden Sie auf der Homepage des Landratsamts Ludwigsburg.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wird am kommenden Freitag, 12. Juli 2024 zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr mit einem Info-Stand zum Thema "Geschlechterspezifische Gewalt / Partnergewalt" informieren. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger erhalten dort Einblicke in die polizeiliche Arbeit und den Ablauf eines Strafverfahrens sowie Unterstützungs- und Hilfsangebote rund um das Thema. Der Info-Stand steht neben einer der "Orangenen Bänke" in Ludwigsburg im Bereich des Parkplatzes Bärenwiese (West), neben dem Fußgänger-/Fahrradweg parallel zur B27. Neben der Polizei stehen auch Mitarbeitende der "PräventSozial gGmbH / Bewährungshilfe Stuttgart e.V." sowie des Landratsamts Ludwigsburg als fachkundige Ansprechpersonen für Fragen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell