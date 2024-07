Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte entwenden Baumaschinen

Ludwigsburg (ots)

Auf Baumaschinen hatten es zwei noch unbekannte Männer abgesehen, die am Dienstag (09.07.2024) gegen 04:45 Uhr in Sindelfingen ihr Unwesen trieben. Auf einer Baustelle im Bereich eines Einkaufszentrums in der Tilsiter Straße luden sie zunächst eine Rüttelmaschine im Wert von etwa 10.000 Euro in ihren Citroen Jumper und fuhren damit weiter in die Schwertstraße. Als sie gerade im Begriff waren, auch dort eine Rüttelmaschine in ihr Fahrzeug einzuladen, wurden sie von einem Zeugen angesprochen. Daraufhin ließen die Tatverdächtigen die Maschine stehen, stiegen wieder in ihr Fahrzeug ein und fuhren auf einen nahegelegenen Parkplatz. Dort entfernten Sie die kroatischen Kennzeichen des Citroen und flüchteten zu Fuß. Das Fahrzeug und die darin befindliche Rüttelmaschine wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den beiden flüchtigen Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

