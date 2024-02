POL-PPTR: Schwerer Raub auf 34-jährigen Mann

Trier (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Samstag, den 3. Februar, 22 Uhr, bis Sonntag, 4. Februar, 14:25 Uhr, in einen PKW in einer Tiefgarage in der Trierer Güterstraße ein. Die Täter schlugen mehrere Scheiben ein und entwendeten zwei Taschen mit verschiedenen Dokumenten. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden: 0651/9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

