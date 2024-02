POL-PPTR: 1000 Menschen demonstrieren auf dem Domfreihof gegen die AfD

Hermeskeil, Schweich, Föhren (ots) - Am morgigen Donnerstag, den 1. Februar, findet eine angemeldete und genehmigte Versammlung von Landwirten in Form eines Fahrzeugkorsos zwischen Hermeskeil und Föhren statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich ab 11 Uhr am Busbahnhof Hermeskeil sammeln und anschließend geschlossen zum Industriegebiet in Föhren fahren, wo die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung enden ...

