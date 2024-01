POL-PPTR: Fahrzeugkorso von Hermeskeil nach Föhren

Trier/Region (ots) - Bereits in den frühen Morgenstunden blockierten Landwirte und Transporteure verschiedene Grenzübergänge zu Luxemburg sowie Auf- und Abfahrten von Autobahnen. Dies führte zu teils massiven Einschränkungen und Rückstaus im morgendlichen Berufsverkehr. Schon in der Nacht gegen 03:30 Uhr hatten Landwirte Heuballen sowie Mist und Dung am ...

mehr