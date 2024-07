Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: hoher Sachschaden nach Brand in der Wolfgang-Brumme-Allee

Ludwigsburg (ots)

Ein Brand in einem mehrstöckigen Geschäftsgebäude in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen löste am Dienstag (09.07.2024) gegen 12:15 Uhr einen größeren Einsatz von Rettungskräften aus. Mutmaßlich durch Arbeiten an einer Rolltreppe zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss gerieten Gegenstände in Brand, die in einem Lagerraum unterhalb der Arbeitsstelle gelagert waren. Durch die daraus entstehende Rauchentwicklung löste die Brandmelde- und Sprinkleranlage eines Textildiscounters im Erdgeschoss des Gebäudes aus. Drei Mitarbeitende sowie 5 Kundinnen und Kunden des Geschäfts konnten die Räume unverletzt verlassen. Aus Sicherheitsgründen musste in der Folge das komplette mehrstöckige Gebäude durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr geräumt werden. Rund 170 Personen aus Büros sowie Praxis- und Klinikräumen waren von der Maßnahme betroffen und konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung aller Räumlichkeiten konnte das Objekt wieder freigegeben werden. Der Sachschaden für den Textildiscounter durch Rauch, Ruß und Löschwasser beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 280.000 Euro. Ob darüber hinaus auch am Gebäude weitere Sachschäden entstanden, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei der Räumung des Gebäudes zog sich eine 25-jährige Polizeibeamtin leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Wolfang-Brumme-Allee war zwischen der Talstraße und dem Friedrich-List-Platz bis gegen 15:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Hierfür hatte ein 52-jähriger Motorradfahrer wenig Verständnis, der die Absperrung ignorierte und mit seinem Motorrad durch die vor dem Gebäude stehende Menschenmenge fuhr. Darüber hinaus beleidigte er einen Polizeibeamten.

