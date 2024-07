POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Fahrzeug aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Montag (08.07.2024) zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Kirchweinbergstraße in Marbach am Neckar ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten BMW und ...

